俳優・藤岡弘、（７９）が１３日、医療機器などを手がけるアボットジャパン合同会社が都内で開催した「ＣＧＭ×食事で挑む、一人ひとりの糖尿病ケア」記者発表会にゲストとして出席。きょう１４日の「世界糖尿病デー」に先立ち実施されたイベントで、糖尿病患者が楽しく気軽に取り入れられるオリジナルの食事レシピを発表した。

下北沢病院栄養科科長・石田千香子氏監修のもと、調理師免許を持つ藤岡は「歩く力を支えるワンパン高タンパク蒸し鶏」と「一椀で栄養満点！ 具材たっぷり野菜スープ」を披露。「まったくの未経験で…驚きました。大丈夫なのかな、と」と今回のオファーを振り返ったが、ともに登壇した順天堂大学大学院教授・綿田裕孝氏は「（糖尿病患者の）食事に合っていると思います」と絶賛。藤岡は「安心しました」と胸をなで下ろした。

野菜スープは藤岡家でもよく食べられている一品で「３人の娘が好きで。次女の（天翔）天音は自分の好きな材料を買ってきて作ってます」と藤岡。芸歴６０年で来年２月に傘寿を迎えるが、今も腕立て伏せを１日最低５０回は行うなど体を鍛えることに余念がない。「食べることは生きること。トレーニングと同じで、とにかく無理せず、コツコツと継続することが大事」と言葉に力を込めた。