米大リーグのＧＭ会議が１２日（日本時間１３日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、ポスティングでメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、西武・今井達也投手（２７）の争奪戦がさらに激化した。すでに交渉期間がスタートしている村上とはマリナーズが接触したことを明かした。

村上獲りへ向けて、マリナーズのホランダーＧＭは、すでにクロース代理人に接触したことを認めた。８日からすでに４５日間の交渉期間はスタートしており、同ＧＭは「彼にとっての優先事項や、彼を取り巻く市場など、初期段階の会話をした。ＮＰＢからの移籍を支援する上で大事なことなどを話した」と明かした。

争奪戦への参戦を表明したのは、高い評価の裏返しだ。同ＧＭは「キャリアの早い段階で最高の選手の一人となった。それは、潜在能力を物語っていると思う。彼のパワーは、ＮＰＢからメジャーの球場に移ったとしても損なわれることはないと思う」と打撃力を高く評価。守備についても「一塁も、三塁も守れる。彼はうまくメジャーに適応できると思うし、彼がどうなるのか、楽しみにしている」と高い期待感を口にした。一塁のネーラー、三塁のスアレスはＦＡとなって去就が不透明とあって、一、三塁の経験がある村上は補強ポイントに合致する。

マリナーズはイチロー氏が会長付特別補佐兼インストラクターを務めるなど、これまで多くの日本人選手がプレー。今季はリーグ優勝決定シリーズまで進出するなど、チームとしても勢いに乗っている。ロドリゲス、アロザレーナ、ローリーや強打者もそろっており、村上にとっても心強い存在が多い球団でもある。

２５歳と若く、２２年に５６本塁打で３冠王に輝いた村上。今後も複数球団が獲得へ名乗りを上げることも予想される。マリナーズのいち早いラブコールは届くだろうか。