◇サッカーW杯欧州予選I組 ノルウェー4ー1エストニア（2025年11月13日 ノルウェー・オスロ）

サッカーW杯北中米大会の欧州予選が13日に各地で行われ、I組首位のノルウェーが本拠でのエストニア戦に4ー1と勝利。無傷の7連勝を飾り、28年ぶりの本大会出場へ王手。同組2位イタリアが今節、モルドバと引き分け以下に終われば最終節を待たずに待望のW杯切符を獲得できることになった。

同予選6戦全勝のノルウェーは2位イタリアに勝ち点差3をつけ首位を快走。この一戦に勝利すれば、2位イタリアの結果によっては7大会ぶり4度目のW杯切符を手にすることになる。

試合はノルウェーが誇る“ツインタワー”がこの日も大暴れ。前半こそ0ー0で折り返すも後半にゴールラッシュ。まずは後半5分、FWセルロートが高い打点のヘッドで叩き込み先制ゴール。2分後にも右からのアーリークロスに飛び込み豪快ダイビングヘッドでこの日2点目となる追加点を決めた。

勢いに乗るチームは同11分、FWハーランドが右からのクロスを頭で合わせ3点目。さらにFWハーランドは同17分、左からファーサイドに流れたボールを右足ダイレクトボレー。豪快なシュートでゴールネット揺らし追加点。3戦連続のハットトリックこそ逃したがこの日2得点の活躍。同予選開幕から7戦連発で14得点に伸ばし、得点ランクトップを独走した。

これでチームは無傷の7連勝。今節のイタリアーモルドバ戦の結果次第でW杯切符獲得へ。仮にイタリアが勝利した場合、次の最終節の直接対決までもつれることになるが得失点差の影響により予選突破はほぼ決定的に。

イタリアが第6戦を終え得失点差＋10に対し、ノルウェーは第7戦を終え得失点差＋29と圧倒。最終節に非現実的なスコアで大敗を喫しないかぎり首位を死守できる圧倒的有利な状況となった。