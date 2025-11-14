映画『爆弾』原作本、本作初の文庫1位【オリコンランキング】
映画『爆弾』（10月31日公開）の原作本で、呉勝浩氏によるミステリー小説『爆弾』が、11月13日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で初の1位を獲得。週間売上は1.9万部で、累積売上は20.8万部となった。
【動画】佐藤二朗→スズキタゴサクに 断髪式映像
2024年7月の発売直後、2024年7月29日付で最高順位4位を記録しTOP5入り。同年8月12日付の6位が最後のTOP10入りとなっていたが、今年10月31日に映画が封切られると、2025年11月3日付で17位、11月10日付で2位と推移。最新11月17日付で初の1位に躍り出た。
本作は、東京で爆弾事件を予告する謎の男と、彼を追う刑事たちの攻防を描いたミステリー。『このミステリーがすごい! 2023年版』や『ミステリが読みたい! 2023年版』で1位を獲得した。俳優・山田裕貴主演で映画化され、正体不明の男性を演じた佐藤二朗の“怪演”も話題に。11月10日発表の「第50回報知映画賞」に5部門6ノミネートされ、11日には配給元のワーナー・ブラザースが興行収入10億円（興行通信社調べ）突破を発表した。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日＞
【動画】佐藤二朗→スズキタゴサクに 断髪式映像
2024年7月の発売直後、2024年7月29日付で最高順位4位を記録しTOP5入り。同年8月12日付の6位が最後のTOP10入りとなっていたが、今年10月31日に映画が封切られると、2025年11月3日付で17位、11月10日付で2位と推移。最新11月17日付で初の1位に躍り出た。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月17日付：集計期間：2025年11月3日〜9日＞