Snow Man、今年やり残したことは？ラウール「全員で川遊び」 プーマ ジャパン新キャンペーンに登場
9人組グループ・Snow Manが、14日からスタートするプーマ ジャパンの新キャンペーン『OWN YOUR MOMENT（オウン・ユア・モーメント）』に登場する。
【写真】それぞれシューズを履きこなしたビジュアル
このキャンペーンでSnow Manは、「OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに。）」をテーマに、モータースポーツ由来のロープロファイルスタイルの『SPEEDCAT（スピードキャット）』と、新作シューズの『REPLICATCH（レプリキャッチ）』を着用。このほどキャンペーンビジュアルと『SPEEDCAT』をメインとしたムービーを新商品取扱店舗および特設サイトにて公開し、一部地域にてテレビCMも開始する。
メインビジュアルで履いている『SPEEDCAT』は、1999年に誕生し、80年代から90年代にかけてF1グランプリのドライバーが履いていた耐火レーシングシューズをベースにしたライフスタイルシューズ。ロープロファイルなシルエットとスウェードアッパーの質感が特徴で、2000年代初頭に登場して以来、ファッションシーンでも愛され続ける一足。
ムービー内では、『SPEEDCAT』を履いたメンバーが登場。ガレージを思わせる無機質な空間でカメラに向かってポーズを決め、メンバーそれぞれが自分らしさを解放する瞬間“OWN YOUR MOMENT”が描かれている。撮影現場では、メンバー同士の会話や笑顔があふれ、終始和やかな雰囲気に包まれた。『SPEEDCAT』のルーツでもあるスピード感のある演出も見どころとなる。
そして今シーズンよりモータースポーツカテゴリーに新たに登場する『REPLICATCH』は、モータースポーツのDNAを受け継ぎながらも、現代のトレンドを取り入れたアッパーデザインが特徴のシューズ。上質なシンセティックスウェードを使用したアッパーは、滑らかな手触りと洗練されたルックスを両立している。
アウトソールには、タイヤを想起させるデザインを採用し、モータースポーツらしいディテールを表現。さらに、軽量なEVAミッドソールとSOFTFOAM＋（ソフトフォームプラス）インソールにより、一日を通して快適なクッション性を実現している。日常のスタイルにも取り入れやすく、モータースポーツスピリットと快適さを兼ね備えた一足となっている。
撮影を終え、感想を聞かれたメンバーは「今回のキャンペーンテーマは“OWN YOUR MOMENT”です。これからもひとつひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたいです。今回の映像もスタイリッシュでカッコよく仕上がっているので、ぜひご覧ください」とコメント。
“OWN YOUR MOMENT”をコンセプトにした今回のキャンペーンムービーにちなみ、“今この瞬間を楽しめているな”と感じた出来事について、佐久間大介は「ひさびさのオフの日に、川が水風呂になる野外のサウナに行きました。5時間ぐらいいたのですが、気持ちよすぎて8セットぐらいしてしまいました。デジタルデトックスにもなるし、今後も習慣にしていきたいです」とすっかり気に入った様子。
今年も残りわずかとなるこの時期、「今年中にやっておきたいことは？」という質問には、メンバー同士の仲の良さがうかがえる回答。渡辺翔太は「Snow Manみんなでクリスマスのプレゼント交換会をしたいです。デビュー前はよくやっていたので、またみんなで子どもっぽいことをしてみたい。予算は…無限で（笑）」と笑顔。さらにラウールは「メンバー全員で川遊びがしたい。真冬だけどみんなで寒中水泳したい」と話し、メンバー全員を和ませた。
さらに、昨今のグローバルな活躍も注目されている中、今後の夢や目標について聞かれた向井康二は「タイや韓国に仕事で行かせていただきましたが、今後はまだ行ったことのない国にも行ってみたいです。ありがたいことに反響も大きかったので、これからはもっと世界中のファンの皆さんとお会いできたらうれしいです」と期待していた。
