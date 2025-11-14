Amazonにてレグザのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は11月26日23時59分まで。

本商品は、高画質映像処理エンジンを搭載したスマートテレビ。「新レグザエンジンZR」と高輝度倍速液晶パネルで、くっきり鮮やかな色彩を再現し、テレビ番組もネット動画も美しくなめらかな映像で楽しめる。また、クリアな高音から重低音まで、臨場感豊かに空間を包み込むサウンドも味わえる。

さらに、リフレッシュレート144Hzに対応した瞬速ゲームモードも搭載。ゲームに必要な高画質処理を行ないつつ、画像処理の遅延時間を約0.83msecに短縮している。格闘ゲームなどの速い動きにもなめらかに再現し、美しく迫力のある映像でゲームを楽しむことができる。

今回のセールでは、100V/85V/75V/65V/55V/50V/43V型の大型テレビがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。