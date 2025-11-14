NY株式13日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　47761.49（-493.33　-1.02%）
ナスダック　　　22928.74（-477.72　-2.04%）
CME日経平均先物　50320（大証終比：-980　-1.95%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9807.68（-103.74　-1.05%）
独DAX　 24041.62（-339.84　-1.39%）
仏CAC40　 8232.49（-8.75　-0.11%）

米国債利回り
2年債　 　3.589（+0.021）
10年債　 　4.108（+0.038）
30年債　 　4.698（+0.033）
期待インフレ率　 　2.295（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.688（+0.045）
英　国　　4.437（+0.039）
カナダ　　3.165（+0.019）
豪　州　　4.421（+0.042）
日　本　　1.688（+0.004）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.78（+0.29　+0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4206.60（-7.00　-0.17%）

ビットコイン（ドル）
99305.75（-2594.58　-2.55%）
（円建・参考値）
1532万9829円（-400525　-2.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ