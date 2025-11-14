ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４９３ドル安 ナスダックは２％の大幅安
NY株式13日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 47761.49（-493.33 -1.02%）
ナスダック 22928.74（-477.72 -2.04%）
CME日経平均先物 50320（大証終比：-980 -1.95%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.589（+0.021）
10年債 4.108（+0.038）
30年債 4.698（+0.033）
期待インフレ率 2.295（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.165（+0.019）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.78（+0.29 +0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4206.60（-7.00 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
99305.75（-2594.58 -2.55%）
（円建・参考値）
1532万9829円（-400525 -2.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
