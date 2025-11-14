“丸メガネ”のんに反響「めっっっちゃ可愛い！！」「よく似合う」
女優・のん（32歳）が11月12日、公式ブログを更新。久しぶりに外でランチを楽しんだことを報告したり、休日の私服ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。
この日、「いきぬき」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「久々に外でランチ」「散歩をして、冬支度も済ませました」とつづり、柔らかな光に包まれた中、淡いカーキのロングコートにグレーのニット帽、ブラウンのショルダーバッグを合わせたカジュアルな冬の私服コーデを披露した。
さらに、黒のリブニットに丸いフレームのメガネを合わせ、知的な雰囲気を漂わせながら、サンドウィッチを頬張る自然体の姿も公開。飾らない表情とシンプルな着こなしが、のんらしい魅力を引き立てている。
この投稿にファンからは「めっっっちゃ可愛い！！！！！」「のんちゃんの可愛さで心臓の鼓動が速くなって血流が良くなって体温が上がる♪♪」「すべてがオシャレカワイイ」「暖ったかそうな服装が良く似合う！」「眼鏡が良くお似合いで、可愛さ10000倍」「おお、まん丸メガネ、かわいい」「メガネ女子」「ああ、もうなんてなんてかわいいのだ」「ニット、、眼鏡、、可愛すぎます。。」「メガネをかけているのんちゃんもかわいい！！」などの声が寄せられている。
