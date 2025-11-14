歌手でタレントの堺正章（７９）が大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に特別企画で出演することが１３日、スポーツ報知の取材で分かった。

今年は放送１００年を締めくくる節目の紅白になるが、同局関係者によると、堺は「放送１００年」の特別企画に出演する予定という。１９９９年にムッシュかまやつさん、井上堯之さんと結成したユニット「Ｓａｎｓ Ｆｉｌｔｒｅ（ソン・フィルトル）」として白組で出場して以来、２６年ぶりに紅白のステージで歌声を届ける。

６２年にグループ・サウンズの礎を築いた「ザ・スパイダース」のボーカルに加入。「バン・バン・バン」や「あの時君は若かった」「夕陽が泣いている」など数々のヒット曲を歌い、人気を博した。紅白にはソロ歌手として６回出場（１９７１〜７６年）し、司会も３度（９１〜９３年）務めている。また、言わずと知れたエンターテイナー。子役時代から活動しており、豊富なキャリアからも「放送１００年」にふさわしい歌い手として白羽の矢が立った。

「さらば恋人」「街の灯り」などソロのヒットナンバーも多く持つ。選曲も注目される。