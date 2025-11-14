福留光帆、松井ケムリに“サーヤとくるま”のような「ごーるでんばでぃーになろうね」

タレントの福留光帆（22歳）が、11月12日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。令和ロマン・松井ケムリに、ラランド・サーヤと令和ロマン・くるまのような「ごーるでんばでぃーになろうね」と呼びかけた。



番組の中で、ラランド・サーヤが参加しているバンド・礼賛の「GOLDEN BUDDY feat.くるま」が放送された後、サーヤと親交のある福留光帆が「先週、礼賛さんの武道館のライブに行ったんですけど、本当にカッコよくて、サーヤさん」と話し、「くるまさん出演されてまして、マジで菅田将暉さんだと思ったの。最初。本当に菅田将暉さん」と語る。



松井ケムリは「その熱量で言う人いない。たまにネットで似てるって言われることはあるけれどその熱量のやつはないです」とツッコミ。さらに、福留がケムリに「私たちも“ごーるでんばでぃー”になろうね、ケムたん」と言うと、ケムリは「うざっ。そこまでいいもんじゃないです、我々」と答えた。