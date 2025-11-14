加護亜依、アイドルグループは「モーニング娘。以上の人は、ないと私は思う」
タレントの加護亜依（37歳）が、11月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」未公開トークに出演。“完璧なアイドル”についての質問で「モーニング娘。以上の人は、ないと私は思う。モーニング娘。は特別です」と語った。
加護亜依が令和のアイドルについて、SNSなどで自分自身で表現できることは自分たちの時代と比べていいなと思うと話した後、「加護ちゃんの中で“完璧なアイドル”っています？」と質問を受ける。
加護は「松田聖子さん。グループじゃなくて1人だけですごい人ってやっぱりすごいんだって思います。。グループでいた方が、見てて華やかで楽しいんですけど、でも1人でアイドルをやるっていう人って私の中ではなかなかいないんじゃないかなって思います」と回答。アイドルグループとしては「モーニング娘。以上の人は、ないと私は思う。やっぱりモーニング娘。は、うん、特別。特別です」と語った。
