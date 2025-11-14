鬼越トマホーク・良ちゃん「ママタレは全員お金あるし、お金になるからママタレやってる」

お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん（39歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。ママタレは庶民派を売りにしている人が多いが「ママタレは全員お金があるし、お金になるからママタレをやってるんです」と指摘した。



“ママタレ族”としてクワバタオハラ・くわばたりえが番組のゲストとして登場。鬼越トマホーク・良ちゃんが声を当てるリョウチャンが「家庭でやればいいことをわざわざ画面に晒してお金にしてる時点で、それはすごく悪い職業じゃないか、って思った時期もあるんです。子育てとかママとかそういうのはリスペクトするべきことだと思うんです。動物にもある概念なんで。それをお金にしている時点で、すごくすごく下の生きものだと思います。ママタレは全員お金があるし、お金になるからママタレをやってるんです。ママタレで稼げなかったら通販の方に行っております。給与明細見せてから動画撮った方がいいんじゃないですか？」と切り込み、スタジオから「毎週来てくれ！」「毎回呼ぼう」との声が上がる。



さらにリョウチャンは「庶民派に金脈が隠されているのかな」「ママタレってみんな同じ収入があるような、嘘の協定を結んでいる感じがある」と続けた。