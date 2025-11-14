モデルでタレントのローラ（35）が13日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。人気絶頂だった2015年に突然ロサンゼルスに拠点を移した経緯を明かした。

今回は「女性が憧れる女性の生き方SP」と題して放送され、ローラをゲストに迎えて「ローラに学ぶ人生哲学」を学んだ。バラエティー絶頂期だった2015年に突然ロサンゼルスに拠点を移してからの“空白の10年”について明かされた。

事前取材VTRで、インタビュアーだった放送作家の野々村友紀子氏から「何してたの?」と聞かれると「自分を愛する旅をしてたかも」と、自身を見つめ直していたと伝えた。

自身を見つめ直す旅に出ようと思ったキッカケについては、当時多くのテレビ番組に呼ばれ充実していた一方で「ある日から眠れなくなっちゃって…ぱって朝起きたらワクワクしないなって。不安な気持ち…こんなのなかったのに」と、少しずつ異変が始まっていたことを明かした。

眠れなくなってから「思いっきり“やったー”って笑えない自分がいて。誰かをハッピーにすることができなくなってる自分がいて…このままだと良くないっていうふうになった」という。危機感を覚えた結果「これはダメだと思ってアメリカに飛んでちゃった」とロサンゼルスに拠点を移したことを振り返った。