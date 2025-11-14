◇サッカーW杯北中米大会アジア9位決定戦第1戦 UAE1ー1イラク（2025年11月13日 UAE・アブダビ）

サッカーのW杯北中米大会アジア9位決定戦（5次予選）第1戦が13日に行われ、UAEが本拠でのイラク戦に1ー1のドロー。大陸間プレーオフ進出の行方は18日開催予定である第2戦の結果次第ということになった。

W杯アジア予選はここまで本大会ストレートインとなる全8チームが決定。日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリアは最終予選でW杯切符を獲得。カタールとサウジアラビアは先月行われたアジア最終予選プレーオフ（PO）を勝ち抜いて出場権を獲得した。

アジアでのW杯切符を巡る戦いは残り0・5枠。この9位決定戦（5次予選）ではプレーオフで各組2位となったUAEとイラクがホーム＆アウェー方式で激突へ。2戦合計の勝者が最後の望みを懸け、大陸間プレーオフへと進むことになる。

試合は前半10分に失点。FWアルハマディに先制ゴールを奪われ序盤でリードを許す展開となったが同18分、右からのクロスをMFルアジーニョが頭で押し込み同点。本拠サポーターは大盛り上がりとなった。

その後ピンチを迎えるもGKイーサがファインセーブでチームを救う活躍。後半アディショナルタイムにはゴールネットを揺らす場面もあったが、VARによって惜しくもオフサイドと判定されゴールは認められず。1ー1のドローに終わり、18日の敵地での第2戦へと臨むことになった。