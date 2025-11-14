ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ポンドドルは買い戻しが出ているものの、ロンドン時間には一時１．３１ドルちょうど付近まで下落するなど上値の重い値動きは継続。一方、ドル円は利益確定売りに押されているにもかかわらず、ポンド円は一時２０４円台に上昇。１０月に上値を拒まれた水準でもあり、回復できるか注目される。



ロンドン時間に第３四半期の英ＧＤＰが発表になっていたが、予想を下回る内容となった。９月の月次ＧＤＰに至っては、前月比０．１％のマイナス成長となっている。サービス部門は緩やかに成長したものの、製造業が大幅に落ち込んだ。



先日の英雇用統計に引き続き、１２月の英中銀の利下げ期待を正当化する内容と受け止められている。現在、短期金融市場では８５％の確率で利下げを織り込んでいる。



GBP/USD 1.3214 GBP/JPY 203.93 EUR/GBP 0.8818



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

