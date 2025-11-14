【GUのブラウン色】がセンス抜群！ 40・50代の秋 → 冬に♡「シャレ見えボトムス」

今季のファッションシーンでは、リッチで深みのある『ブラウン』が大注目。ランウェイでも数多く登場し、ベージュの延長線にありながらぐっと上品なムードを添えてくれるカラーとして人気を集めています。【GU（ジーユー）】からも、そんなトレンドを取り入れた「ブラウンボトムス」が登場。40・50代の秋冬スタイルをセンスよく引き立ててくれそうなラインナップです。

トレンチ風デザインのひとクセが効いてる！ ラップ風スカート

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\1,990（税込・セール価格）

【rokh（ロク）】とのコラボから登場した、ラップ風トレンチスカート。トレンチコートのディテールをそのまま落とし込んだようなクラシカルなデザインで、深みのあるブラウンが今季らしい印象を演出します。共布ベルトでウエストマークすればスタイルアップも狙えそう。シャツやタートルを合わせるだけでセンスの光るコーデが完成するはず。

ベーシックなトップスでも簡単にサマ見えが狙えそう

デザイン性の高いスカートだからこそ、トップスはあえてプレーンなものを選ぶのもひとつの手です。こちらのコーデは、ブラウン × カーキの落ち着いた配色で大人らしさをキープ。ウエストのベルトデザインやトレンチ風のボタンが個性をプラスしています。黒のブーツで全体を引き締めれば、手軽なのにおしゃれ見えするコーデの完成です。

タック入り × バレルシルエットが最旬のコーデュロイパンツ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,490（税込・セール価格）

季節感のあるコーデュロイ素材のブラウンパンツ。中太畝の程よいボリューム感がありながらも、裾に向かってやや細くなるバレルシルエットで、すっきりと着こなせそう。ウエストにタックを入れることで腰まわりにも余裕があり、体型がきれいに見えそうなのも40・50代に嬉しいポイントです。

レッドのトップスを合わせて血色感をアップ

今季トレンドのひとつでもあるレッドは、「派手かも？」と敬遠しがちな色。けれども、落ち着いたブラウンパンツと組み合わせれば、ぐっと大人っぽく上品にまとまります。中太畝のコーデュロイ素材が秋らしい温もりを添え、赤のニットを合わせても浮かない絶妙なバランスに。足元はブラウンのフラットシューズでつなげれば、やわらかな統一感が生まれ、40・50代にもぴったりな “華やかだけど品のある” 秋冬コーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K