大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）、女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」、男性アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の初出場が内定したことが１３日、分かった。

話題性十分な面々が、放送１００年の節目の紅白を盛り上げる。アイナは「ＢｉＳＨ」のメンバーとして２１年の紅白に出場した経験はあるが、ソロでは初。今年は７月にリリースした「革命道中」が、サブスクリプションでのストリーミング総再生回数１億回以上を記録する大ヒット。「ビルボード グローバル２００」にもランクインするなど、国境を超えて大きな反響を呼んだ。

ＳＮＳを中心に旋風を巻き起こした新顔もラインアップ。「原宿から世界へ」をコンセプトにしたアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の長女グループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲと「倍倍ＦＩＧＨＴ！」がＳＮＳの“踊ってみた動画”で大バズりしたＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが大みそかに「カワイイ」を届ける。

１０周年の締めくくりに悲願の出場となったＭ！ＬＫは中毒性のある楽曲「イイじゃん」がＳＮＳ総再生回数２５億回を突破。新語・流行語大賞に「ビジュイイじゃん」がノミネートされるほどのブームを起こした。親指を立て顎をなぞる「イイじゃんポーズ」がＮＨＫホールのステージで見られそうだ。

ほか日本発のグローバルグループ・＆ＴＥＡＭ、Ｋ―ＰＯＰガールズグループ・ａｅｓｐａの初出場も内定。年内でのコールドスリープを発表しているＰｅｒｆｕｍｅは２年ぶりに出場し紅白で“有終の美”を飾る。