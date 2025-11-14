◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本―アイルランド（2025年11月15日 英カーディフ）

日本ラグビー協会は14日、15日（日本時間16日）にウェールズ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、豪出身で身長2メートル8の大型LOハリー・ホッキングス（東京SG）が初のメンバー（リザーブ）入りを果たした。出場すれば、代表初キャップとなる。世界ランキングは日本が13位、ウェールズが12位で、通算対戦成績は日本の2勝14敗で、今年7月5日の対戦では24―19で12年ぶりの勝利を挙げている。

ホッキングスは20年9月にサントリー（現東京SG）入りし、翌21年2月に旧トップリーグでデビュー。国際統括団体ワールドラグビー（WR）の規定により、60カ月間継続して日本でプレーしたことが認められ、今週から日本代表資格を得ていた。2メートル8はLOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）の2メートル1を上回り、現代表メンバーはもちろん、日本代表の歴代最長身。慢性的に大型ロック不足に悩む日本にとって、文字通り大きな戦力となりそうで、ウェールズ戦での活躍が期待される。

先発は8日のアイルランド戦から2人が変更となり、PR為房慶次朗（東京ベイ）、FLジャック・コーネルセン（埼玉）が先発入り。アイルランド戦後にはFLベン・ガンター（埼玉）、No・8リーチ・マイケル（BL）がチームを離脱しており、運動量の多いコーネルセンの活躍が期待される。またリザーブにはノンキャップのPR古畑翔（埼玉）、WTB植田和磨（神戸）も入り、出場すればホッキングスと同様に代表初キャップとなる。

今秋の日本代表はオーストラリアを相手に15―19で惜敗後、世界ランキング1位の南アフリカに7―61、同3位のアイルランドに10―41で完敗。9月のフィジー戦からテストマッチ4連敗中と負けが込んでいる。12月3日には27年W杯オーストラリア大会の組分け抽選会が予定されており、この試合に勝てば12位に浮上し、より有利に組分けとなる「バンド2」（世界ランク7〜12位）に入ることができるため、2年後の大舞台に向けても重要な一戦となる。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞小林 賢太（東京SG）7C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）7C

＜3＞為房 慶次朗（東京ベイ）18C

＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）9C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）30C

＜6＞ジャック・コーネルセン（埼玉）27C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）21C

＜8＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）22C

＜9＞斎藤 直人（トゥールーズ）26C

＜10＞李 承信（神戸）27C

＜11＞長田 智希（埼玉）24C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）7C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）36C

＜14＞石田 吉平（横浜）8C

＜15＞矢崎 由高（早大）8C

＜16＞平生 翔大（東京SG）2C

＜17＞古畑 翔（埼玉）0C

＜18＞竹内 柊平（東京SG）22C

＜19＞ハリー・ホッキングス（東京SG）0C

＜20＞タイラー・ポール（東京ベイ）2C

＜21＞福田 健太（東京SG）7C

＜22＞小村 真也（トヨタ）1C

＜23＞植田 和磨（神戸）0C

※◎は主将。Cはキャップ