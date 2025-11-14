スポニチ

　◇ラグビーリポビタンDツアー2025　日本―アイルランド（2025年11月15日　英カーディフ）

　日本ラグビー協会は14日、15日（日本時間16日）にウェールズ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、豪出身で身長2メートル8の大型LOハリー・ホッキングス（東京SG）が初のメンバー（リザーブ）入りを果たした。出場すれば、代表初キャップとなる。世界ランキングは日本が13位、ウェールズが12位で、通算対戦成績は日本の2勝14敗で、今年7月5日の対戦では24―19で12年ぶりの勝利を挙げている。

　ホッキングスは20年9月にサントリー（現東京SG）入りし、翌21年2月に旧トップリーグでデビュー。国際統括団体ワールドラグビー（WR）の規定により、60カ月間継続して日本でプレーしたことが認められ、今週から日本代表資格を得ていた。2メートル8はLOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）の2メートル1を上回り、現代表メンバーはもちろん、日本代表の歴代最長身。慢性的に大型ロック不足に悩む日本にとって、文字通り大きな戦力となりそうで、ウェールズ戦での活躍が期待される。

　先発は8日のアイルランド戦から2人が変更となり、PR為房慶次朗（東京ベイ）、FLジャック・コーネルセン（埼玉）が先発入り。アイルランド戦後にはFLベン・ガンター（埼玉）、No・8リーチ・マイケル（BL）がチームを離脱しており、運動量の多いコーネルセンの活躍が期待される。またリザーブにはノンキャップのPR古畑翔（埼玉）、WTB植田和磨（神戸）も入り、出場すればホッキングスと同様に代表初キャップとなる。

　今秋の日本代表はオーストラリアを相手に15―19で惜敗後、世界ランキング1位の南アフリカに7―61、同3位のアイルランドに10―41で完敗。9月のフィジー戦からテストマッチ4連敗中と負けが込んでいる。12月3日には27年W杯オーストラリア大会の組分け抽選会が予定されており、この試合に勝てば12位に浮上し、より有利に組分けとなる「バンド2」（世界ランク7〜12位）に入ることができるため、2年後の大舞台に向けても重要な一戦となる。

　▽日本代表登録メンバー

　＜1＞小林　賢太（東京SG）7C

　＜2＞佐藤　健次（埼玉）7C

　＜3＞為房　慶次朗（東京ベイ）18C

　＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）9C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）30C

　＜6＞ジャック・コーネルセン（埼玉）27C

　＜7＞下川　甲嗣（東京SG）21C

　＜8＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）22C

　＜9＞斎藤　直人（トゥールーズ）26C

　＜10＞李　承信（神戸）27C

　＜11＞長田　智希（埼玉）24C

　＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）7C

　＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）36C

　＜14＞石田　吉平（横浜）8C

　＜15＞矢崎　由高（早大）8C

　＜16＞平生　翔大（東京SG）2C

　＜17＞古畑　翔（埼玉）0C

　＜18＞竹内　柊平（東京SG）22C

　＜19＞ハリー・ホッキングス（東京SG）0C

　＜20＞タイラー・ポール（東京ベイ）2C

　＜21＞福田　健太（東京SG）7C

　＜22＞小村　真也（トヨタ）1C

　＜23＞植田　和磨（神戸）0C

　※◎は主将。Cはキャップ