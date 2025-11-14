NY株式13日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　47792.16（-462.66　-0.96%）
ナスダック　　　22949.93（-456.53　-1.95%）
CME日経平均先物　50430（大証終比：-870　-1.73%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9807.68（-103.74　-1.05%）
独DAX　 24041.62（-339.84　-1.39%）
仏CAC40　 8232.49（-8.75　-0.11%）

米国債利回り
2年債　 　3.585（+0.017）
10年債　 　4.098（+0.029）
30年債　 　4.686（+0.021）
期待インフレ率　 　2.294（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.688（+0.045）
英　国　　4.437（+0.039）
カナダ　　3.157（+0.011）
豪　州　　4.421（+0.042）
日　本　　1.688（+0.004）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.86（+0.37　+0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4210.60（-3.00　-0.07%）

ビットコイン（ドル）
100484.00（-1416.33　-1.39%）
（円建・参考値）
1550万9705円（-218611　-1.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ