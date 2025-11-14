ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４６２ドル安 ナスダックも１．９％の大幅安
NY株式13日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 47792.16（-462.66 -0.96%）
ナスダック 22949.93（-456.53 -1.95%）
CME日経平均先物 50430（大証終比：-870 -1.73%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.017）
10年債 4.098（+0.029）
30年債 4.686（+0.021）
期待インフレ率 2.294（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.157（+0.011）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.86（+0.37 +0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4210.60（-3.00 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
100484.00（-1416.33 -1.39%）
（円建・参考値）
1550万9705円（-218611 -1.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47792.16（-462.66 -0.96%）
ナスダック 22949.93（-456.53 -1.95%）
CME日経平均先物 50430（大証終比：-870 -1.73%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.017）
10年債 4.098（+0.029）
30年債 4.686（+0.021）
期待インフレ率 2.294（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.157（+0.011）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.86（+0.37 +0.63%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4210.60（-3.00 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
100484.00（-1416.33 -1.39%）
（円建・参考値）
1550万9705円（-218611 -1.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ