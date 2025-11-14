日経225先物：14日2時＝940円安、5万360円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比940円安の5万360円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては921.83円安。出来高は9974枚となっている。
TOPIX先物期近は3342.5ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50360 -940 9974
日経225mini 50355 -945 196651
TOPIX先物 3342.5 -44 10104
JPX日経400先物 30115 -385 905
グロース指数先物 708 -9 552
東証REIT指数先物 売買不成立
