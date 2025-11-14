　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比940円安の5万360円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては921.83円安。出来高は9974枚となっている。

　TOPIX先物期近は3342.5ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.22ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50360　　　　　-940　　　　9974
日経225mini 　　　　　　 50355　　　　　-945　　　196651
TOPIX先物 　　　　　　　3342.5　　　　　 -44　　　 10104
JPX日経400先物　　　　　 30115　　　　　-385　　　　 905
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　-9　　　　 552
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース