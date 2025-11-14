ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は下げ幅拡大 ３５７ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式13日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 47897.58（-357.24 -0.74%）
ナスダック 22989.72（-416.74 -1.78%）
CME日経平均先物 50405（大証終比：-895 -1.78%）
欧州株式13日GMT16:05
英FT100 9817.09（-94.33 -0.95%）
独DAX 24060.85（-320.61 -1.31%）
仏CAC40 8237.12（-4.12 -0.05%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.017）
10年債 4.100（+0.031）
30年債 4.681（+0.017）
期待インフレ率 2.295（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.681（+0.038）
英 国 4.434（+0.036）
カナダ 3.163（+0.017）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.80（+0.31 +0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4198.30（-15.30 -0.36%）
ビットコイン（ドル）
101187.00（-713.33 -0.70%）
（円建・参考値）
1560万0000円（-109974 -0.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
