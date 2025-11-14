NY株式13日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　47897.58（-357.24　-0.74%）
ナスダック　　　22989.72（-416.74　-1.78%）
CME日経平均先物　50405（大証終比：-895　-1.78%）

欧州株式13日GMT16:05
英FT100　 9817.09（-94.33　-0.95%）
独DAX　 24060.85（-320.61　-1.31%）
仏CAC40　 8237.12（-4.12　-0.05%）

米国債利回り
2年債　 　3.585（+0.017）
10年債　 　4.100（+0.031）
30年債　 　4.681（+0.017）
期待インフレ率　 　2.295（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.681（+0.038）
英　国　　4.434（+0.036）
カナダ　　3.163（+0.017）
豪　州　　4.421（+0.042）
日　本　　1.688（+0.004）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.80（+0.31　+0.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4198.30（-15.30　-0.36%）

ビットコイン（ドル）
101187.00（-713.33　-0.70%）
（円建・参考値）
1560万0000円（-109974　-0.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ