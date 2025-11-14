ユーロドルに強気な見方 来年は１．２０ドル水準を上回る見通し＝ＮＹ為替 ユーロドルに強気な見方 来年は１．２０ドル水準を上回る見通し＝ＮＹ為替

きょうのＮＹ為替市場は米政府機関がようやく再開したにもかかわらず、ドル安が優勢となっており、ユーロドルは１．１６ドル台半ばまで上げ幅を拡大。本日の上げで２１日線を上放れる展開が見られ、１００日線が１．１６６５ドル付近に来ており、目先のポイントとして意識される。一方、ドル円は戻り売りに押されているものの、ユーロ円は上値追いの展開を継続しており、１７９円台後半の推移を継続。ユーロ発足以来の高値更新が続いている。



ユーロドルに強気な見方もアナリストから出ており、来年は重要な１．２０ドル水準を上回る見通しだと述べている。財政刺激策の効果が発揮され、ユーロ圏は経済成長の大幅な回復が見込まれるという。原油安もユーロにとって追い風になる可能性があると指摘。ユーロドルの中期的な適正価値は、交易条件を通じてコモディティ価格に大きく左右されるとしている



ＥＣＢは利下げを終了した一方、ＦＲＢはここからさらに０．７５％ポイントの利下げが実施される可能性があり、来年末までに１．２２ドルまで上昇する可能性があるという。



EUR/USD 1.1641 EUR/JPY 179.64 EUR/GBP 0.8824



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

