イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区でパレスチナ人を「人間の盾」として使った可能性を示す情報をアメリカの情報機関がつかんでいたことが分かりました。

ロイター通信によりますと、アメリカの情報機関は昨年、爆発物が仕掛けられている恐れのあるガザ地区のトンネルに、パレスチナ人を先に送り込んだとイスラエルの当局者が話しているのを傍受していたということです。

この情報はホワイトハウスにも伝えられ、バイデン政権末期に集中的な分析が行われたということです。

国際法では、民間人を「人間の盾」として使う行為は禁止されていますが、アメリカ政府内でイスラエル軍がこうした行為をしているとの報道に以前から懸念が出ていたとされています。

イスラエルの地元紙によりますと、イスラエル軍は「人間の盾」の使用は禁じているとした上で、パレスチナ人がイスラエルの軍事作戦に強制的に関与させられた疑いについて捜査していると説明しています。

一方で、イスラエル政府は、これらの情報についてアメリカ側と協議したかどうかを明らかにしていません。

アメリカ主要メディアは、イスラエル国内の法律家が当時、「戦争犯罪を問われ得る証拠がある」と政府側に警告していたと報じています。

ロイター通信によりますと、これらの情報は、イスラエルの戦術が国際法違反にあたる可能性や、武器供与を続けるアメリカの責任をめぐる議論を呼びましたが、最終的にアメリカ政府の法務担当者らは「戦争犯罪を立証できる段階ではない」と判断し、支援の継続を決めたということです。