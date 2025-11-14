【今日の献立】2025年11月14日(金)「サバのバジルパン粉焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サバのバジルパン粉焼き」 「玉ネギとワカメのポン酢サラダ」 「ホウレン草と卵の洋風卵とじ」 の全3品。
簡単にできるおしゃれな主菜であっという間に洋食献立の完成です。
簡単にできるおしゃれな主菜であっという間に洋食献立の完成です。
【主菜】サバのバジルパン粉焼き
手間がかかるイメージのパン粉焼きも、オーブントースターを使えば簡単。バジルの香りで上品な味わいになります。
調理時間：30分
カロリー：376Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）サバ (フィレ)2枚
塩 少々
ケチャップ 大さじ1.5
練りからし 小さじ1
＜バジルパン粉＞
パン粉 大さじ4
オリーブ油 大さじ1~2
バジル (ドライ)小さじ1~2
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
＜ポテトマヨネーズ焼き＞
ジャガイモ 1個
マヨネーズ 大さじ1
粉チーズ 適量
【下準備】サバは表面の水分をキッチンペーパーで拭き取り、できるだけ骨を抜く。両面に塩少々をし、10分程度置く。
大きい骨は取り除きましょう。
ジャガイモは皮ごときれいに水洗いする。ラップにくるみ、電子レンジで3分加熱する。
【作り方】1. ＜バジルパン粉＞の材料をボウルに入れ、全体的に混ぜ合わせる。
2. ＜ポテトマヨネーズ焼き＞のジャガイモは4等分の輪切りにし、切り口にマヨネーズをぬり、粉チーズを振る。
3. オーブントースターの天板に、オーブンシートをしき、分量外のオリーブ油を薄くぬる。サバの皮を下にして置き、ケチャップと練りからしを混ぜたものを身の表面にぬる。
サバの表面に水分が出ていたら、拭き取りましょう。
4. サバの上に＜バジルパン粉＞をたっぷりかける。空いた場所に(2)を置く。
5. オーブントースターに入れ、15〜20分焼く。器にサバと＜ポテトマヨネーズ焼き＞を盛る。
オーブントースターのワット数により、加熱時間が異なるので、様子を見て加熱しましょう。途中でパン粉が焦げるようなら、アルミホイルを被せてください。
【副菜】玉ネギとワカメのポン酢サラダ
忙しいけど、あと一品欲しい！ そんなときにピッタリの簡単サラダです。
調理時間：15分
カロリー：95Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）玉ネギ 1/4個
ワカメ (干し)大さじ2~3
ブロッコリースプラウト 1/2パック ニンジン 1cm
ポン酢しょうゆ 大さじ1~2
オリーブ油 大さじ1
【下準備】玉ネギは薄切りにする。水にさらし、辛味をとったらザルに上げ水気をきる。ワカメは水で戻し、水気を絞る。
ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、水に放って、水気をきる。ニンジンは皮をむき、細いせん切りにする。
【作り方】1. ボウルに玉ネギ、ワカメ、ブロッコリースプラウト、ニンジンを入れ、混ぜ合わせる。
2. 器に盛り、ポン酢しょうゆとオリーブ油を回しかける。食べるときに軽く混ぜ合わせる。
【副菜】ホウレン草と卵の洋風卵とじ
味付けはコンソメだけ、ふんわり優しいスープみたいな卵とじです。
調理時間：15分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
卵 1個
水 150ml
顆粒スープの素 小さじ1
【下準備】ホウレン草は熱湯でサッとゆで、冷水に取って冷まし、水気を絞る。根元を切り落とし、長さ3cmに切る。卵は割りほぐす。
【作り方】1. 小鍋に水と顆粒スープの素を入れ、強火にかける。沸騰したら火を弱め、ホウレン草を加える。
2. (1)に溶き卵を流し入れ、蓋をする。卵がかたまったら器に盛る。
