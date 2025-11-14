¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡Û¹õ°æÃ£Ìð¡¡£²¡¢£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡Öµ×¡¹¤ËµÇ°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹õ°æÃ£Ìð¡Ê£³£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£²£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é½ÓÉÒ¤Ëº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£¡Ö¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð¸ý¤Î²¡¤·´¶¤â¤¤¤¤¡£¥°¥Ã¤È²¡¤¹´¶¤¸¡£½éÆ°¤Î¸þ¤¤À¤±¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£³°¼þ¤ê¤Ï¤â¤¦ÅÀ¸¡¤·¤¿¤«¤é¥Ú¥é¤À¤±¤ä¤ë¡£µ×¡¹¤ËµÇ°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÁêËÀ£±£³¹æµ¡¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£´·î¤ÎÅöÃÏ£Ç£±£¶£¶¼þÇ¯¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤â£²ÃåÀËÇÔ¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÆôºê£Çµ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â£ÖÀï¤Ç¥¤¥ó¤«¤é£²Ãå¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤È°ìÊâ¤¬±ó¤¤¡£¡Ö¸ÍÅÄ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤òÆôºê¤Ç¤âÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤òÁö¤ë»þ¤ÏÂ¾¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡££³ÆüÌÜ¤Î£²Áö¤â¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¡£ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ°ìÁö°ìÁö¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Èá´êÀ®½¢¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£