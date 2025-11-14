元ＴＢＳアナウンサーでパリ在住の雨宮塔子（５４）が１３日までにＳＮＳに新規投稿。ＴＢＳ時代の後輩と久しぶりに再会し、食事を楽しんだことを報告した。

１２月に５５歳の誕生日を迎える雨宮は１９９３年入社（９９年退社）。１年後輩で「筑紫哲也 ＮＥＷＳ２３」などを担当した９４年入社（０１年退社）の進藤晶子（５４）との笑顔の２ショットを添え、「夜に一緒にお酒を飲むのはかな〜り久しぶりのまちゃこと」とインスタグラムに投稿。「懐かしい話からお互いの近況報告まで話が止まらず レストランを出た後も夜の街を散歩しながらまたおしゃべり」「この笑顔を間近で見ていると、つられてこちらも自然と笑顔になっているという、そんな笑顔の持ち主です 伝わるかな？」とつづった。

進藤も１２日付で同じ写真をインスタにアップ。「あっという間の４時間半」だったことを説明。「在局中から ほんっとによく話を聞いてもらい 私の心の拠り所でした。きっとそういう人、他にもたくさんいたんじゃないかな」とつづった。

雨宮のインスタには「二人とも素敵♥」「可愛い♥♥」「楽しそう♥」「お二人素敵すぎます！」などの声が寄せられている。