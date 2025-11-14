2025年にソロ活動50周年をむかえた、ゴダイゴのメインボーカル・シンガーソングライターのタケカワユキヒデが、アルバム『予感』『I LOVE YOU』をサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて配信開始した。

この2作品は1989年と1990年にアポロンレーベルよりリリースされたアルバムで、このたびバンダイナムコミュージックライブより配信された。

本人は「デビュー50周年を迎えたこの年に、かつてリリースした『予感』と『I LOVE YOU』を配信でお届けできることを、とても嬉しく思います。
当時のサウンドを、今あらためて多くの方に聴いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

『I LOVE YOU』
1989年7月21日リリース
配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9170

1.　HIGH LIFE
2.　君のために
3.　I LOVE YOU
4.　KISS もういちど
5.　君だけ
6.　TRAGEDY OF LOVE
7.　WELCOME TO MY PARADISE
8.　あの娘はSEXY
9.　LET THE SPIRIT WALK IN
10.　HAPPY BIRTHDAY

『予感』
1990年7月1日リリース
配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9166

1.　GAME -opening-
2.　DANCE! DANCE! DANCE!
3.　二人寝のララバイ
4.　GOOD OLD DAYS
5.　EXTRA
6.　別れの予感･･･アリ
7.　今夜
8.　LET ME TAKE YOUR HAND
9.　星の数程の愛
10.　NO NO NO
11.　ルール無用じゃないさ
12.　GAME -closing-

◆タケカワユキヒデ オフィシャルサイト