2025年にソロ活動50周年をむかえた、ゴダイゴのメインボーカル・シンガーソングライターのタケカワユキヒデが、アルバム『予感』『I LOVE YOU』をサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて配信開始した。

この2作品は1989年と1990年にアポロンレーベルよりリリースされたアルバムで、このたびバンダイナムコミュージックライブより配信された。

本人は「デビュー50周年を迎えたこの年に、かつてリリースした『予感』と『I LOVE YOU』を配信でお届けできることを、とても嬉しく思います。

当時のサウンドを、今あらためて多くの方に聴いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

『I LOVE YOU』

1989年7月21日リリース

配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9170



1. HIGH LIFE

2. 君のために

3. I LOVE YOU

4. KISS もういちど

5. 君だけ

6. TRAGEDY OF LOVE

7. WELCOME TO MY PARADISE

8. あの娘はSEXY

9. LET THE SPIRIT WALK IN

10. HAPPY BIRTHDAY 『予感』

1990年7月1日リリース

配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9166 1. GAME -opening-

2. DANCE! DANCE! DANCE!

3. 二人寝のララバイ

4. GOOD OLD DAYS

5. EXTRA

6. 別れの予感･･･アリ

7. 今夜

8. LET ME TAKE YOUR HAND

9. 星の数程の愛

10. NO NO NO

11. ルール無用じゃないさ

12. GAME -closing-

◆タケカワユキヒデ オフィシャルサイト