ソロ活動50周年のタケカワユキヒデ、アルバム『予感』『I LOVE YOU』サブスク解禁
2025年にソロ活動50周年をむかえた、ゴダイゴのメインボーカル・シンガーソングライターのタケカワユキヒデが、アルバム『予感』『I LOVE YOU』をサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて配信開始した。
この2作品は1989年と1990年にアポロンレーベルよりリリースされたアルバムで、このたびバンダイナムコミュージックライブより配信された。
本人は「デビュー50周年を迎えたこの年に、かつてリリースした『予感』と『I LOVE YOU』を配信でお届けできることを、とても嬉しく思います。
当時のサウンドを、今あらためて多くの方に聴いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。
『I LOVE YOU』
1989年7月21日リリース
配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9170
1. HIGH LIFE
2. 君のために
3. I LOVE YOU
4. KISS もういちど
5. 君だけ
6. TRAGEDY OF LOVE
7. WELCOME TO MY PARADISE
8. あの娘はSEXY
9. LET THE SPIRIT WALK IN
10. HAPPY BIRTHDAY
『予感』
1990年7月1日リリース
配信リンク：http://lnk.to/LZCE-9166
1. GAME -opening-
2. DANCE! DANCE! DANCE!
3. 二人寝のララバイ
4. GOOD OLD DAYS
5. EXTRA
6. 別れの予感･･･アリ
7. 今夜
8. LET ME TAKE YOUR HAND
9. 星の数程の愛
10. NO NO NO
11. ルール無用じゃないさ
12. GAME -closing-
