¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¿ÌîÏÂÌÀ¤¬Ãå½ç¡¢µ¤ÇÛ¾å¸þ¤¡¡¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ø¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¶²ó£Ð£á£ù£Ð£á£ù¶ä¹Ô¾Þ¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Ê¿ÌîÏÂÌÀ¡Ê£´£´¡á°¦ÃÎ¤Ï½éÆü£´£Ò¤Ç¤Ï£µ¹æÄú¤Ç£µÃå¤â¸åÈ¾£¹£Ò¤Ï£²¹æÄú¤Ç£²Ãå¡£¡Ö¸åÈ¾¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃå½ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¤ÇÛ¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥é¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ²¿¤«¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤â£µ¡¦£µ£³¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£±·î¤«¤é¤Î£Á£²µéÉüµ¢¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ïà¥Ñ¥ó¥Áá¤Î¸ú¤¤¤¿½®Â¤ÇÂçË½¤ì¤ò´ü¤¹¡£