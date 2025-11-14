【Amazon：PANTASY ブロック模型】 セール期間： 駅舎ビルディングセット 11月14日～11月16日23時59分 アトム 半機械クリアVer 11月14日～11月17日23時59分

Amazonにて「PANTASY」のブロック模型が特別価格で販売されている。期間は「駅舎ビルディングセット」が11月16日23時59分、「アトム 半機械クリアVer」が11月17日23時59分まで。

対象商品には、内部構造を細部までブロックで表現した「アトム 半機械クリアVer」と、独創的なスチームパンクデザインの「駅舎ビルディングセット」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PANTASY アトム 半機械クリアVer

アトムの象徴的な「半機械」デザインを再現。内部構造を細部までブロックで表現し、往年の名作キャラクターに忠実なトリビュートモデルとなっている。専用ベースとネームプレートにより、完成後は存在感あるコレクションアイテムとして展示できる。完成サイズの全高は32.3cm。

PANTASY 駅舎ビルディングセット スチームパンク鉄道模型

独創的なスチームパンクデザインの「PANTASY」ブロック模型。ギアやパイプを精巧に再現し、金属感あふれる表面仕上げを施した駅舎モデルとなっている。回転ドアや時計塔など、細部までスチームパンクの魅力を凝縮されている。

ドアを回すと時計塔の針が連動して動く、ユニークなクロックワーク機構を搭載。組み立てながら本格的な機械仕掛けを体感できる。また、2種類のプラットフォームレイアウトに対応。昇降機付きのプラットフォームを塔の横へ移動させることも可能で、自由にカスタマイズでき、駅舎を拡張して楽しめる。