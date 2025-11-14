中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（資料写真、北京＝新華社配信）

【新華社北京11月13日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は13日、公安機関が「台湾独立」をあおるインフルエンサーに懸賞金をかけ、情報提供を呼びかけたことは正当かつ必要な措置だと表明した。

報道官は次のように述べた。台湾のインフルエンサー、温子渝（おん・しゆ、アカウント名『八炯』）と陳柏源（ちん・はくげん、同『閩南狼』）は、長期にわたり「中国に抵抗し台湾を守る」「米国を頼りに独立を目指す」など国家分裂をあおる言論を発信、散布して大陸の台湾優遇政策を公然と攻撃、中傷した。台湾在住の大陸出身配偶者や台湾海峡両岸関係の平和的発展を支持する台湾同胞を虐げ、迫害し、「台湾独立」の手先や共犯者として悪事を働き、悪影響をもたらした。

公安機関が懸賞金をかけて犯罪の手掛かりになる情報の提供を呼びかけたのは、国家を分裂させる犯罪や国家分裂を扇動する犯罪を法に基づき処罰する具体的な行動、「台湾独立」勢力への処罰を求める両岸の民衆の声に応える正義の措置であり、正当かつ必要なものである。

「台湾独立」勢力の手先や共犯者として悪事を働き、悪人の手助けをしている者を両岸の民衆は深く憎悪している。これらの悪人を法に基づき厳しく罰し、生涯にわたって責任を追及しなければならない。両岸同胞が、犯罪の手掛かりとなる情報を積極的に提供し、いかなる形式の「台湾独立」分裂行為にも断固として反対し、中華民族の共通の国土をゆるぎなく守り、手を携えて国家統一と民族復興の美しい未来を築くことを希望する。