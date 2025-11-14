“毎日を頑張る自分に、ときめきを贈りたい。”そんな気持ちを叶えてくれるのが、ツーハッチの【Christmas collection 2025】。煌めくレースや上品なディテールが、冬の装いをより華やかに彩ります。フロントホックブラや人気の補正ブラなど、ラインナップも充実。今年は自分へのご褒美に、肌も心も満たす一着を選んでみませんか？

ワインレッドが艶めく特別な一着



ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ

ホリデーシーズンにぴったりな「ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ」（\4,380～）が登場。華やかなワインレッドカラーとリボン装飾が、大人の女性らしさを引き立てます。

アンダー調整が可能なフロントホック仕様で、やさしく身体にフィット。日常使いにも、特別な日の装いにもぴったりなランジェリーです。

サイズ：B70～H80

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

チェーン付きで華やぐ大人のラグジュアリー



ルリアンブラ＆ショーツ

「ルリアンブラ＆ショーツ」（\4,980～）は、取り外し可能なチェーン付きデザインが印象的。

ノンワイヤーながら、中央に寄せてふっくら谷間を演出する設計で、自然な美しさを叶えます。イベントにも普段使いにもマッチし、気分に合わせてアレンジできる万能アイテム。

12月上旬発売予定です。

サイズ：A70～H75

上品な輝きを放つノエルシリーズ



ノエルフルールブラ＆ショーツ

「ノエルフルールブラ＆ショーツ」（\4,980～）は、ラメ糸を織り込んだレースが上品な輝きを添える人気のMORNING ROUTINEシリーズ。

下厚パッドで1.5倍盛りが叶い、クロスゴムとツインストラップで理想のI字谷間をキープ。きらりと光るロゴプレートが、冬の特別感を高めてくれます。

サイズ：A70~F75

刺繍がきらめく新シリーズ「BraJelly」



《BraJelly》シャンテレースブラ＆ショーツ/シャンテレースベビードール

tu-hacciの人気補正ブラシリーズから、「《BraJelly》シャンテレースブラ＆ショーツ」（\4,580～）が新登場。繊細なオリジナル刺繍をあしらい、上品な華やかさをプラス。

同デザインの「シャンテレースベビードール」（\5,980）と合わせれば、統一感のあるラグジュアリーなコーディネートが完成します♡

サイズ：A70~G85

シャンテレースベビードール

サイズ：M~XL



今年の冬、自分をときめかせるランジェリーを



ツーハッチの【Christmas collection 2025】は、身に着けるだけで心まで満たされる特別なランジェリーばかり。

頑張る日常にそっと寄り添い、鏡を見るたびに少しだけ笑顔になれる…そんな一着に出会えるはずです。

この冬は、“誰かのため”ではなく“自分のため”に。輝くようなホリデーシーズンをtu-hacciとともにお過ごしください。