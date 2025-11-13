きのこや栗、秋の食材をおいしく食べる方法に注目！10月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

ひと手間で変わる、秋の味わい「料理の裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「料理の裏ワザ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年10月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！旬の栗の皮むきや、舞茸の天ぷらをサクサクに揚げるコツなど、簡単なひと手間で仕上がりが格段に変わる裏ワザに注目が集まりました。

いつもの味噌汁に調味料を少し足すだけで格段においしくなる裏ワザを4つご紹介した記事が5位にランクイン。それぞれに合う具材を探していろいろと試してみるのも楽しいラインナップです。いつもの味噌汁に少し飽きが来てしまったなという時に、ぜひ味変を試してみてくださいね。



第4位：ししゃもをプリプリに焼く簡単テクニック

ししゃもをおいしく焼くための簡単なテクニックをご紹介した記事が4位に。焼く前に下処理を行うことでプリプリ食感になり、おいしさがレベルアップ！普通に焼いたものと下処理したもので食べ比べてみてください。その違いに驚くはずです。



第3位：舞茸の天ぷらをサクサクに揚げるコツ

天ぷらにするとおいしい舞茸ですが、おうちで作ると仕上がりに水分が多くべちゃっとしてしまいがち。揚げる前に一手間加えることで、水分が天ぷらの内部に残らずサクサクに揚がります。実際に試した方からもサクサクの仕上がりに満足しているという声がたくさん届いていて、リピーターも多数。舞茸の天ぷらがお好きな方はぜひお試しを。



第2位：パサつかない！鶏むね肉を柔らかジューシーに作る方法

鶏むね肉特有のパサつきを抑えて、柔らかくおいしい唐揚げを作るには、下処理が大切。家にある調味料で下処理をすることで、箸が止まらなくなるような唐揚げが完成します。ぜひおうちにある調味料で、その違いを実際に試してみてください。驚きの柔らかさとジューシーさを体験できますよ。



第1位：旬の栗をつるんときれいに楽にむく方法

この時期の旬の味覚、栗をつるんときれいに楽にむく方法が1位にランクインしました。栗の皮むきは重労働ですが、こうした裏ワザを活用することで手間を軽くすることができ、おいしい栗を手軽に楽しめるようになります。むいた後の栗は炊き込みご飯やお菓子にどんどん活用して、この時期ならではの味わいを楽しんでください。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。