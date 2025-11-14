日経225先物：14日0時＝590円安、5万710円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万710円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては571.83円安。出来高は6844枚となっている。
TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50710 -590 6844
日経225mini 50685 -615 132943
TOPIX先物 3357.5 -29 7035
JPX日経400先物 30250 -250 607
グロース指数先物 711 -6 369
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
