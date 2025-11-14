　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万710円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては571.83円安。出来高は6844枚となっている。

　TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.22ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50710　　　　　-590　　　　6844
日経225mini 　　　　　　 50685　　　　　-615　　　132943
TOPIX先物 　　　　　　　3357.5　　　　　 -29　　　　7035
JPX日経400先物　　　　　 30250　　　　　-250　　　　 607
グロース指数先物　　　　　 711　　　　　　-6　　　　 369
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース