YouTuberいけちゃん、大胆で刺激的なボディライン披露 ラスト写真集“秘蔵ショット”公開
【モデルプレス＝2025/11/14】登録者数76万人超のYouTuber・いけちゃんが、11月14日発売の『FRIDAY』（11月28日・12月5日合併号）の表紙＆巻頭11ページ＆ソロメイキングDVD（47分）に登場する。
【写真】人気YouTuber、美ヒップ大胆披露
12月10日に発売されるラストグラビア写真集「Afterglow」にも収められなかった、完全未公開となる秘蔵ショットの数々を掲載。真夏の南国・ベトナムを舞台に、美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増した艶やかなランジェリーショットも披露したスペシャルグラビアとなっている。
そのほか、3rd写真集の発売が決定し史上最大露出に挑んだ本郷柚巴、「ミスマガ2022」グランプリを受賞しドラマや映画でも活躍中の瑚々、初グラビアがスマッシュヒットを記録したインフルエンサー・名前はまだない。を掲載。バラエティに富んだ盛り沢山の内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber、美ヒップ大胆披露
◆いけちゃん、大胆で刺激的なボディライン披露
12月10日に発売されるラストグラビア写真集「Afterglow」にも収められなかった、完全未公開となる秘蔵ショットの数々を掲載。真夏の南国・ベトナムを舞台に、美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増した艶やかなランジェリーショットも披露したスペシャルグラビアとなっている。
そのほか、3rd写真集の発売が決定し史上最大露出に挑んだ本郷柚巴、「ミスマガ2022」グランプリを受賞しドラマや映画でも活躍中の瑚々、初グラビアがスマッシュヒットを記録したインフルエンサー・名前はまだない。を掲載。バラエティに富んだ盛り沢山の内容となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】