輸出ＥＣ専用列車の貨物を検査する黄埔税関の職員。（１０月２６日撮影、広州＝新華社配信）

【新華社広州11月13日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」のうち、今年6月に運行を開始した広東省広州市発着の電子商取引（EC）貨物エクスプレスはこのほど、累計発送貨物総額が1億9千万元（1元＝約22円）余りとなり、うち10月の月間貨物総額は6500万元を超えた。運行頻度は、当初の週1便未満から週4便へと増え、同市黄埔税関は11月末までに1500TEU（20フィートコンテナ換算）を超える越境EC貨物が発送されると予測している。

輸出ＥＣ専用列車の貨物を検査する黄埔税関の職員。（１０月２９日撮影、広州＝新華社配信）

同ECエクスプレスは、広州東部道路鉄道複合輸送ハブ（増城西駅）を出発し、新疆ウイグル自治区のコルガス口岸（通関地）から出国し、約13日でイタリアに到着する。

粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で最大級の生産・サービス型国家物流拠点となる広州東部道路鉄道複合輸送ハブは、大湾区の国際貨物列車集散センターの構築を進めている。同ハブを出発する国際貨物列車の本数は広州市発の53％、広東省発の42％を占め、路線は欧州や中央アジア、東南アジア諸国連合（ASEAN）など17カ国・34都市に通じている。（記者/壮錦）