タレントで２児ママのベッキー（４１）が１３日、読売テレビ・日本テレビ系で放送された「見取り図の間取り図ミステリー」に出演。自宅の一部を公開し、出演者から驚きの声があがった。

自宅でこだわりのパントリーの写真が公開されると、スタジオは「え〜っ？！」。横澤夏子が「広っ！ここ？すごい！」、見取り図・盛山も「思ってる何倍も広かった！」、リリーも「パントリー？！」と驚いた。

パントリーはＬ字型で広がっており、リビングのように広々。ベッキーは「お酒のコーナー、味噌とかも作るからそういうコーナーもあって」と説明。味噌は毎シーズン手作りして壺に入れており、梅酒の瓶も。ほかにも醤油やラー油、豆板醤やにんにく醤油などさまざまな調味料を手作りしている。また「ホームパーティが好きなので」とリビングのテーブルの写真も公開されると、スタジオからは「えっ？！」「長っ！！」と仰天の声が上がっていた。

ベッキーは２０１９年１月にプロ野球・巨人の片岡保幸（※当時は片岡治大）ファーム内野守備走塁コーチと結婚。５歳と４歳の子供がいる。