¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÊÆ¶ÌÍøÂç¸ç¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¤â·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï·Ã¤Þ¤ì¡Ö£²¾¡ÌÜ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡ÊÆ¶ÌÍøÂç¸ç¡Ê£±£¹¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£²£°£²£µ¥µ¥¶¥ó¥«¥Ã¥×¡×½éÆü£µ£Ò¤Ç£±Ãå¡£ºòÇ¯£±£±·îÆôºê¤Ç¤Î½é½ÐÁö¤«¤é£±£µ£¸ÀïÌÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¿ÊÆ¶ÌÍø¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£³ÈÖ¼ê¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¥Þ¥¤¤·¤¿£±¹æÄú¤ÎÀÐÀîµÈï®¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£²¹æÄú¤Î¹¬ÅÄÃÒÍµ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¹¬ÅÄ¤¬Å¾Ê¤¡£ÊÆ¶ÌÍø¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿£³¹æÄú¤ÎÄÑÍèµª¤â»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ºÂ®¤·¡¢ÀÐÀî¤ÏË¸³²¼º³Ê¡£ÊÆÅÄ¶ÌÍø¤¬ÀèÆ¬¤ËÉâ¾å¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥È¤Ç¿å¿Àº×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¼¸Ë»ÙÉôÀèÇÚ¤ÎÏÂÅÄ·óÊå¡¢»³²¼Âçµ±¡¢Æ£ËÜ¸µµ±¡¢Éð°æè½Î¤²Â¤é¤Î¼ê¤Ç¿åÌÌ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÇòÀ±¤Ç·è¤Þ¤ê¼ê¤Ïà·Ã¤Þ¤ìá¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤À£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Å¤¤É½¾ð¤Ç¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£²¾¡ÌÜ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¾¡¤Á¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½éÍ¥½Ð¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£