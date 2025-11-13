国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）は１１月１３日、「ロンジン・ワールド・ベストホースランキング」を発表した。今回は２０２５年１月１日から１１月９日までに実施された世界の主要レースが対象。レーティング１２０以上の５１頭が掲載され、日本調教馬は１１頭が掲載された。

今月、米Ｇ１のブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）だが、前回までの１２７ポンドのままレーディングは変わらず。２位タイから３位タイに後退した。

１０月１８日に英チャンピオンＳを制したカランダガン（セン４歳、仏・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、前回の１２５ポンドから１３０ポンドにレーティングを上乗せし、トップに浮上した。ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京）に参戦予定で、暫定「世界ランク１位」の強豪が日本馬の前に立ちはだかる。

日本調教馬で新たにランクインしたのは２頭。天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、１２１ポンドで２１位タイ。ＪＢＣクラシックを制したミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は１２０ポンドを獲得し、３０位タイとなっている。