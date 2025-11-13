きょうのドル円は、東京時間に何度か１５５円台を試したものの、いずれも上値を拒まれていた。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測。海外市場に入ってドル安の動きが出ていることもあり、ロング勢も一旦１５４円台半ばに退却している。ただ、下押す動きまではなく、上値をうかがう展開は継続している状況。



米下院でつなぎ予算の修正案が可決され、トランプ大統領も署名。史上最長の４３日間に渡って繰り広げられた米政府機関閉鎖がようやく終了した。ホワイトハウスは本日から職員に職場復帰を命じている。



しかし、業務再開には数日、場合によっては１週間以上かかる可能性も指摘されており、通常業務が完全復活するには時間を要しそうだ。経済全体や家計への打撃も大きく、閉鎖が続いた１週間ごとに米経済の損失は１００－１５０億ドルに上ったという試算も出ている。エコノミストは今回の閉鎖による損失を全て回復するのは難しいと見ているようだ。



市場が気掛かりとしているのが、米経済指標の発表がどうなるのかだが、いまのところ具体的な情報はない。ただ、ホワイトハウスのレビット報道官は前日、１０月分の米雇用統計と消費者物価指数（ＣＰＩ）については発表されない可能性が高いと述べていた。



今週は１２日を含む週であることから、通常であれば、１１月分の米雇用統計の集計が始まる週。これは１２月５日（金）に発表されるものと思われる。翌週の１２月９－１０日と年内最後のＦＯＭＣであることから、政策を判断する上で１１月分の米雇用統計は重要になる。ただし、１１月分のデータには米政府機関閉鎖の影響が出ている可能性もあり、ＦＲＢも難しい分析および判断を迫られそうだ。



また、１１月２９日（土）以降ＦＯＭＣ明けまで、ＦＯＭＣ委員は経済や金融政策に関する発言を控えるブラックアウト期間に入ることから、市場も手掛かりを得難い状況になる。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



13日（木）

現行付近にはなし



17日（月）

155.00（9.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

