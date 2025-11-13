ポケモン新作『ぽこ あ ポケモン』映像＆場面カット解禁 “うすいろピカチュウ”など登場でトレンド入り
『ポケットモンスター』の完全新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』（Nintendo Switch2 来年3月5日発売）の最新映像が公開された。”のんびり街作りゲーム”で、ポケモン社のほかゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画および開発を行っている。
【動画】新たな姿！うすいろピカチュウ 公開された『ぽこ あ ポケモン』新映像
同作は、ニンゲンの姿に変身した主人公のメタモンが、イチからはじめる、ポケモンたちとの新生活をつくっていくゲーム。木や石などを材料にして道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら、住みやすい場所を作っていく。
ゲームでは、広いマップで、石や木を集めて、いろんなものを作ったり、耕した畑で野菜を育てたり、ポケモンたちの家を建てたり…。いつかは大きな街を作ってポケモンや他プレイヤーを招待するような内容になっている。
公開された映像では、ゲームの世界観が明かされており、かつてニンゲンとポケモンが暮らしていた街は、草木が枯れ果て、ニンゲンもポケモンもすっかりいなくなっていた。そこには、ちょっぴりかわったすがたのモジャンボだけがひとりぼっちで生活していた。
そんな中、長い眠りから目を覚ましたメタモンはニンゲンのすがたにへんしんし、モジャンボと出会う。他のポケモンのわざを覚えて緑を増やしたり、道具を作ったりして、新た な街づくりを始めることにする。
街で出会う登場ポケモンとしてモジャンボ（はかせ）、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ドーブル（ペインター）などがお披露目。Xでは早速、うすいろピカチュウがトレンド入りしている。
【パッケージ版（キーカード）】8,980円（税込）
【ダウンロード版】8,980円（税込）
対応機種：Nintendo Switch 2
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
プレイ人数：1人（ローカル通信・インターネット通信では最大4人）
通信機能：ローカル通信対応、インターネット通信対応
