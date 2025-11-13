IFHA（国際競馬統括機関連盟）は13日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第9回中間発表を行った。

1月1日から11月9日までの主要レースが対象となり、ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に参戦予定のカランダガン（セン4＝フランス）がレーティング130ポンドで単独首位に浮上した。10月18日の前走英チャンピオンSは当時レーティング単独首位（128ポンド）の2着オンブズマン（牡4＝英国）に2馬身1/4差の勝利。前回（10月9日）の発表では125ポンドで9位タイだった。

BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡4＝矢作）は前回の発表と変わらず127ポンド（3位タイ）、オーストラリア遠征でジ・エベレストを制したカーインライジング（セン5＝香港）も前回の発表と変わらず126ポンド（7位タイ）となっている。前回の発表で120ポンド（24位タイ）だったシエラレオーネ（牡4＝米国）はフォーエバーヤングと半馬身差のBCクラシック2着に126ポンドのレーティングがつき、7位タイに浮上した。BCクラシックでシエラレオーネと1馬身差の３着フィアースネス（牡4＝米国）は前回の発表から変わらず125ポンドで、11位タイとなっている。

この中間、出走した他のメンバーは天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡3＝手塚久）が121ポンドで21位タイ、JBCクラシックを制したミッキーファイト（牡4＝田中博）が120ポンドで30位タイにランクインした。

英インターナショナルS覇者オンブズマンが128ポンドで単独2位。凱旋門賞馬ダリズ（牡3＝フランス）、セントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡3＝英国）、トラヴァーズS覇者ソヴリンティ（牡3＝米国）がフォーエバーヤングと並んで3位タイ、エクリプスS覇者ドラクロワ（牡3＝アイルランド）、サウジC2着ロマンチックウォリアー（セン７＝香港）がカーインライジング、シエラレオーネと並んで７位タイとなっている。

23年はイクイノックス（牡6）が日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンC1着）で年間1位に輝いた。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。