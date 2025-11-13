欧州女子CLで騒然、A・マドリーの21歳DFが試合中に外傷性脳損傷で一時意識不明に「本当に恐ろしい瞬間だった」
UEFA女子チャンピオンズリーグ(UWCL)で衝撃的なアクシデントが起きた。アトレティコ・マドリーのDFアンドレア・メディナ(21)が、ユベントス戦の試合中に頭部外傷を負い、病院に緊急搬送された。英『ザ・サン』が伝えている。
後半26分、メディナは守備の場面でユベントスのFWバルバラ・ボナンセアの膝が頭部に直撃し、その場で意識を失った。直後に主審や選手たちが駆け寄り、プレーは中断。メディカルスタッフがピッチに入り、約6分間にわたって応急処置が施された後、ストレッチャーで運び出された。
試合を実況していたジャッキー・オートリー氏は、「本当に恐ろしい瞬間だった」と語り、「A・マドリーの左SB、若いアンドレア・メディナ選手が突然倒れた。長い治療を受けて運び出されたが、彼女の無事を願っている」とコメントを寄せた。
A・マドリーはその後、クラブ声明で「メディナは頭部に外傷性脳損傷を負ったが、現在は容体は安定しており、追加検査を受けるため病院に搬送された」と発表。深刻な状態ではないことを明らかにした。
試合は、A・マドリーがFWアマイウル・サリエギのゴールで先制するも、ユベントスのMFエンマ・ストーレン・ゴデーに同点弾を許し、さらにボナンセアに決勝ゴールを決められて1-2の逆転負けを喫した。
試合後、DFカルメン・メナヨが取材に応じ、「アンドレアは病院で検査を受けているが、今のところ大丈夫そう。何よりも無事であることが一番大切」とチームメイトの容体が安定していることを報告している。
