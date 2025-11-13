飼い猫の「お触りマップ」を公開→“危険地帯”だらけで「どこも触れない」「うちの猫も同じ！」
【画像を見る】「ど、どこを触れば…？？」場所ごとの反応がどれも手ごわい！
X（旧Twitter）で投稿された、飼い猫・あさりちゃんの「お触りマップ」が注目を集めています。
投稿には6.8万件を超えるいいねが寄せられ、「笑った」「どこも触れない」といったコメントが多数。猫好きたちの間で共感と笑いを呼んでいます。
投稿主は黒猫あさり（@kuro_asari5bee）さん。普段から愛猫・あさりちゃんの写真を投稿しており、そのツンデレな魅力が人気です。
たとえば、頭のあたりには「殺意100％」、しっぽには「正気か？」、お腹には「殺意100000％」の文字。
一見シンプルながら、その表現のセンスと猫らしいツンデレっぷりに「分かる……」「うちの猫も同じ！」と共感の声が寄せられました。
■投稿主の黒猫あさりさんにインタビュー！
ポストが大きな反響をよんだことについて、投稿主である黒猫あさりさんにお話を伺いました。
ーーポストへの印象的なコメントがあれば教えてください！
黒猫あさりさん「いろいろなコメントをいただいた中でも、特に『正気か？』に言及してくださったコメントにはちょっとニヤリとしてしまいました」
ーーこの「おさわりマップ」、殺意の数値は変動するのでしょうか？
黒猫あさりさん「ご機嫌次第なところはあります！あくまで私に対してのお触りマップなので、知らない人が相手だと殺意どころか姿を表さないくらいにはなります」
ーー触ってもOKな時などもあるのでしょうか？それはどのようなときですか？
黒猫あさりさん「私の膝に乗っておしりトントンしてる時は、わりと触りたい放題です。ただ、触りすぎるとご機嫌斜めになってしまいます」
ーー触られるのが苦手なことで困ったことなどはありますか？やはり爪切りは大変なのでしょうか？
黒猫あさりさん「基本的には困ったことはありません。爪切りも慣れたもんです」
ーー飼い主様イチオシのあさりちゃんのかわいいポイントは？
黒猫あさりさん「シッポですね！短くてプリプリ動かすシッポは本当にかわいいです！」
■あさりちゃんの性格は「ツンデレ」
飼い主さんによると、あさりちゃんはツンデレなのだそう。
「基本的に触らせてくれないし抱っこも嫌がります。でも、たまに膝に来て甘えんぼしたり、布団の中に入ってきたりするのを見ると、私にだけ甘えてくれてるのだと思えて本当に愛しいです」と話していました。
その様子が収められているのが、「ニンゲンのお膝大好き猫ちゃん」というポスト。あさりちゃんが飼い主さんの膝の上に乗り、寝そべっている姿が投稿されています。とてもリラックスしている様子です。
また、飼い主さんの手にピトッと前足をくっつけているあさりちゃんの姿もありました。くりっとした目と普段はなかなか見せない甘えん坊な姿に、思わず「かわいい……」という言葉が漏れ出てしまいます。
最後に、あさりちゃんの最近の様子やかわいかったエピソードを伺いました！
黒猫あさりさん「留守番の時はコタツや猫用ベッドではなく、私の匂いがする布団に入るところが最高にかわいいですね。不安な時は私の布団にくるまっている気がします」
普段はツンとした態度を見せるあさりちゃんですが、やっぱり飼い主さんのそばがいちばん安心できる場所。その姿から、二人の間にある信頼と愛情が感じられます。
黒猫あさりさんのX（@kuro_asari5bee）では、ほかにもかわいらしいあさりちゃんの姿がたくさんポストされています。気になる方はぜひチェックしてみてください！
文＝武川彩香