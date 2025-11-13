タレントの指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が13日、日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭2025」（後7・00）に生出演した。

グループはキュートなバレエコア衣装で登場し、今年、楽曲の2番フレーズがTikTokで大きなバズリを起こした「とくべチュ、して」を披露した。

さらに、佐々木舞香は「ベストヒットSPユニット」メンバーとして、女性ユニット「Buono！」による平成の名曲「初恋サイダー」も歌唱。ユニットメンバーは乃木坂46の井上和、超ときめき宣伝部の吉川ひより、＝LOVEの佐々木舞香、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、ME:IのTSUZUMIの5人。佐々木は本番終了後に「今までで一番と言っていいほどの緊張感でしたが、長く愛される伝説の楽曲を、グループの垣根をこえた5人で歌うことができて、本当に幸せで光栄な時間でした。ステージ裏ではお互いを鼓舞し、励まし合い、新たに仲間ができたような気持ちになりました！今日経験して勉強した出来事をグループに還元したいです」とコメントした。

番組後半の“ヒットダンスメドレー2025”では、DJ KOOのDJプレイとともに、いきものがかりの「気まぐれロマンティック」、ORANGE RANGEの「おしゃれ番長feat.ソイソース」の2曲に参加し、番組を大いに盛り上げた。