８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さんの通夜が１３日、東京・世田谷区の「無名塾」で行われ、同塾の卒業生・役所広司が参列した。通夜後には、会場近くに集まった３０人ほどの報道陣に対応した。

訃報（ふほう）を知ったのは、９日。仲代さんの養女で歌手の仲田奈緒さんから電話で知り、「すぐに会わせてもらった」。無名塾に駆けつけ、無言の対面。当時の様子を「ヒゲをそって、きれいな顔だった」と振り返った。

最後に会ったのは５月末。「スイカを持ってお邪魔したときに、仲代さんもいらっしゃって。ちょっとお話させてもらいました」と回想。仲代さんはまな弟子に「芝居やりなさいよ、舞台やりなさいよ」と何度も話をしていたという。

役所は仲代さんが１９７５年に妻の隆巴（りゅう・ともえ）さん（本名・宮崎恭子、享年６５）と夫婦で創設した東京・世田谷区に俳優養成所「無名塾」の２期生。入塾前に千代田区役所に勤めた経験があるのと「役を司（つかさど）る。役所の広い役者に」という思いを込められた芸名は、仲代さんが命名した。

いまや代表的な俳優の一人だが、入塾式に遅刻するなど塾生時代は「僕は本当にいい塾生じゃなくて、僕が怒られた記録は破られていないと思う」。「謹慎処分を受けたこともありましたし、でも親でもないのにこんなに怒ってくれる人はありがたく感じていました」と笑った。仲代さんからは役者としてだけでなくいち社会人としても厳しい指導を受けてきた一方で、２０２３年にカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞した際にはシャンパンを贈られた。「仲代さんも玄関で待っていらっしゃって、手をたたいていて。すごい喜んでもらった」とうれしそうに語った。

仲代さんの訃報が発表されてから３日。この日は約８分間にわたり取材に応じ思いを語った。最後は「本当にお世話になって、僕たち生徒、塾生にとっては貴重な時間。自分の仕事もしなきゃいけない大変な時期に時間を割いて、僕たちに教えてくれて本当に感謝するしかないと思う」と語った。