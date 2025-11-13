吉岡里帆、美肌のぞく黒ドレスで魅了 岡田准一の妻役を語る「私自身が誰よりも…」
女優の吉岡里帆が13日、東京・浅草寺で開催されたNetflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭に登場した。
吉岡里帆
武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた今村翔吾氏の同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化した本作。時代に取り残されし志士たちによる命がけの戦い「蠱毒(こどく)」を描き、岡田准一が“人斬り刻舟”の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じた。
イベントには、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督が集結した。
愁二郎の妻・志乃を演じた吉岡は、黒の肩出しドレスで登場。「皆様こんばんは! 寒いですね。今日はよろしくお願いします」と笑顔で挨拶した。
そして、夫を信じて帰りを待つ妻をどのように表現したのか聞かれると、「戦うきっかけになる役でもありますし、愁二郎さんが戦って必ず帰る理由にもならなきゃいけないというので、私自身が誰よりも愁二郎さんを信じるというところを大事に演じました」と語った。
吉岡里帆
武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた今村翔吾氏の同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化した本作。時代に取り残されし志士たちによる命がけの戦い「蠱毒(こどく)」を描き、岡田准一が“人斬り刻舟”の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じた。
イベントには、主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督が集結した。
そして、夫を信じて帰りを待つ妻をどのように表現したのか聞かれると、「戦うきっかけになる役でもありますし、愁二郎さんが戦って必ず帰る理由にもならなきゃいけないというので、私自身が誰よりも愁二郎さんを信じるというところを大事に演じました」と語った。