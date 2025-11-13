東武鉄道は１３日、宇都宮線の１２駅（東武宇都宮―栃木）で、顔認証で改札を通過できるサービスを始めた。

日立製作所と開発した生体認証サービス「サクララ」を活用し、事前に顔写真を登録して、改札手前のタブレットに顔をかざせば通過できる。他の路線や他の鉄道会社への導入も目指す。

ＩＣカード「ＰＡＳＭＯ（パスモ）」の定期券を持つことが条件で、サクララのアプリで顔写真を登録して利用する。サクララは一部の飲食店やスーパー、オフィスなどの入退室で採用されており、鉄道への利用拡大で利便性を高め、普及を図る。

顔認証は他の鉄道会社でも導入事例はあるが、専用改札を設置するケースが多い。東武鉄道は当面、改札手前に専用タブレットを配置し、来年春以降はカメラ内蔵型の改札機に順次切り替える。

利用者はＩＣカードや定期券を取り出す手間が省ける。鉄道会社にとっては混雑時の改札通過時間を短縮でき、改札数の削減につながる利点がある。

また、東武と日立は１３日、クレジットカード大手ジェーシービー（ＪＣＢ）の加盟店へのサクララ導入拡大に向け、協力することで合意したと発表した。