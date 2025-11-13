約1300万円！ 新「高級ワゴン＆スポーツバック」発表！ 特別なボディカラー＆「豪華内装」採用！ 340馬力「V6ターボ」のアウディ「A6アバント／A7スポーツバック」に「エクスクルーシブ エディション」登場

アウディ エクスクルーシブで仕立てた限定モデル

アウディ ジャパンは2025年10月29日、プレミアムアッパーミッドサイズのステーションワゴン「A6 Avant（アバント）」と4ドアクーペ「A7 Sportback（スポーツバック）」それぞれに、Audi exclusive（アウディ エクスクルーシブ）の特別なデザインやカラーリングを採用した個性的な限定モデル「exclusive edition（エクスクルーシブ エディション）」を発表しました。

A7スポーツバック エクスクルーシブ エディション

A6アバントはアウディのプレミアムアッパーミッドサイズのステーションワゴン、A7スポーツバックはクーペの美しさにセダンのプレステージとアバントの機能性を融合した4ドアクーペです。

今回の限定モデルは、両モデルの高性能グレード「55 TFSI quattro S line（クワトロ Sライン）」をベースに、特別な内外装が施されています。

両限定モデルともに、パワートレインには3リッターV型6気筒ターボエンジンとマイルドハイブリッドドライブシステムを採用。最高出力340馬力・最大トルク500Nmを発揮し、トランスミッションは7速Sトロニック、駆動方式はアウディ伝統の四輪駆動システムquattro（クワトロ）となります。

限定モデルの「A6 アバント エクスクルーシブ エディション」は、力強さと洗練さを兼ね備えた特別な一台に仕立てられました。エクステリアには、特別なボディカラー「セブリングブラッククリスタルエフェクト」をまとい、ダークヘッドライトハウジングを採用。

さらに「ブラック アウディ リングス＆ブラックスタイリングパッケージ」により、シングルフレームグリルやウィンドウモールディング、ルーフレールがブラックアウトされ、「RSルーフスポイラー」と共に精悍な印象を際立たせています。

足元には、アンスラサイトブラックポリッシュ仕上げの5Vスポークストラクチャーデザイン（21インチ）アルミホイールを装着し、255／35 R21タイヤを組み合わせています。

インテリアは、アウディ エクスクルーシブによる上質な「コニャックブラウン／ブラック」の配色を採用。フロントシートにはSロゴ付バルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装着しました。

また、デコラティブパネルにはナチュラルボルケーノグレーのファイングレインアッシュを採用し、ヒーター機能付3スポークレザーステアリングホイール（パドルシフト付）も装備。フロアマットはブラック本体にコニャックブラウンのステッチとパイピングが施され、シートベルトもコニャックブラウンで統一されています。

A6 アバント エクスクルーシブ エディションのインテリア

一方の、「A7 スポーツバック エクスクルーシブ エディション」は、プログレッシブなラグジュアリーを体現しています。

エクステリアは、鮮やかな「アスカリブルーメタリック」のボディカラーに「ブラックルーフ」が美しいコントラストを描く特別仕様です。こちらにもダークヘッドライトハウジングと開放的なパノラマサンルーフが装備されます。

足元は、アンスラサイトブラックポリッシュ仕上げの5Vスポークトラペゾイドデザイン（21インチ）アルミホイールと、255／35 R21タイヤが組み合わされます。

インテリアには、アウディ エクスクルーシブによる「ダイヤモンドシルバー／オーシャンブルー」の配色が採用され、フロントにはSロゴ付バルコナレザー仕上げのSスポーツシートを装備。デコラティブパネルには「カーボンツイルストラクチャー」が採用されています。

フロアマットはブラック本体にダイヤモンドシルバーエッジ、オーシャンブルーステッチとパイピングが施され、シートベルトもオーシャンブルーでコーディネートされました。

両モデル共通の装備として、「テクノロジーパッケージ」も標準装備。これにはパワークロージングドア、ワイヤレスチャージング、エクステンディッドアルミニウムブラック／ブラックグラスルック コントロールパネルなどが含まれます。

さらに、16スピーカーを備える「バング＆オルフセン 3Dサウンドシステム」も標準装備され、上質な室内空間を臨場感あふれるサウンドで満たします。

※ ※ ※

A6 アバント エクスクルーシブ エディションの価格（消費税込）は1302万円、A7 スポーツバック エクスクルーシブ エディションの価格は1345万円です。

いずれも右ハンドルのみの設定で、各15台の限定モデルとして、全国のアウディ正規ディーラーを通じて発売されます。