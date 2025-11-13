ドル円のピボットは１５４．６５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（22:59現在）
ドル円
現値154.65 高値155.01 安値154.33
155.68 ハイブレイク
155.34 抵抗2
155.00 抵抗1
154.66 ピボット
154.32 支持1
153.98 支持2
153.64 ローブレイク
ユーロ円
現値179.69 高値179.81 安値179.23
180.50 ハイブレイク
180.16 抵抗2
179.92 抵抗1
179.58 ピボット
179.34 支持1
179.00 支持2
178.76 ローブレイク
ポンド円
現値203.63 高値203.83 安値202.97
204.84 ハイブレイク
204.34 抵抗2
203.98 抵抗1
203.48 ピボット
203.12 支持1
202.62 支持2
202.26 ローブレイク
