「何着てもピンとこない」人へ！【ユニクロ】40・50代が即マネしたい「上品パンツコーデ」

「なんだかコーデが垢抜けない……」何を着てもピンとこないミドル世代は、上品見えする【ユニクロ】のパンツを取り入れてみるといいかも。今回は、名品とも言えるタックワイドパンツを使ったキレイめカジュアルコーデと、シルエットがキレイなチノパンを使ったオフィスシーンにもぴったりのコーデをご紹介。大人コーデを格上げできそうなスタイリングは、今すぐマネしたくなるかも……！

こなれ感も上品な雰囲気もまとえるタックワイドパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアでレビュー8,800件超え、★4.5の高評価を獲得しているユニクロの名品級パンツ。ゆったり穿けそうなシルエットでこなれ感を演出できそうな商品です。タックとセンタープリーツが上品な雰囲気も醸し出すパンツは、サッと穿くだけでサマ見えしそう。縦横伸びるストレッチ機能付きの素材で、楽ちんおしゃれを楽しめそうです。

大人に似合う上品カジュアルコーデ

「どんなトップスも上品に仕上がる万能アイテム」とコメントしている@mhi_7746さんは、爽やかな抜け感を与えクリーンな印象もまとえそうなホワイトをチョイス。ボーダートップスにデニムジャケットとトレンチコートをレイヤードすれば、秋にぴったりの上品カジュアルコーデが完成。

美シルエットでキレイめに着こなせるチノパン

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\2,990（税込・セール価格）

「フィット感のあるヒップまわり」（公式オンラインストアより）から、ストンと落ちるストレートシルエットが美しいチノパンツ。コットン100%のツイル素材を使用。ハリ感があり、カジュアルなアイテムながら、上品な雰囲気でキレイめに着こなせそうなのが魅力です。ダークグレーやベージュ、ブラウンといったニュアンスカラーもおしゃれ見えをサポート。

オフィスシーンにぴったりの洗練コーデ

ブラウンカラーのチノパンにボルドーカラーのセーターを合わせたシックな配色で、秋ムード漂う洗練された大人コーデに。パンプスやかっちりバッグを投入すれば、オフィスにも合いそうなキレイめコーデが完成。「Tシャツ合わせでラフに、シャツやジャケットと合わせて上品にと、どんなスタイルにも馴染む」と、@mhi_7746さんもお気に入りの様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i